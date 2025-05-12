Пленный боевик ВСУ рассказал о побеге его сослуживцев с позиций
Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай 12 мая рассказал «Известиям», что его сослуживцы сбежали, бросив боевика одного на позиции.
Николай отметил, что попал в ряды украинской армии, когда по повестке пришел на медкомиссию, откуда его отправили на передовую.
«Когда ваши наступали, они (боевики ВСУ. — Ред.) собрали все манатки и убегали. А что мне? Я не хочу воевать», — заявил пленный корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву.
Боевик подчеркнул, что находился на позиции около двух суток, когда бойцы Вооруженных сил РФ сказали ему выйти без оружия. Николай добавил, что российские военнослужащие проявили человечность.
Ранее в этот день пленный боевик ВСУ Юрий Татаренко заявил, что командование ВСУ считает военнослужащих расходным материалом и не собирается оказывать им помощь на поле боя. По словам украинского боевика, его вместе с сослуживцем ранили, после чего об этом было доложено командованию, они просидели несколько часов в блиндаже, а затем их взяли в плен.