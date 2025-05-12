Реклама
Прямой эфир
Мир
В США усомнились в желании Зеленского договориться с Россией
Мир
США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа
Мир
Пленный боевик ВСУ рассказал об отсутствии помощи от командования на поле боя
Общество
Экс-президент «Башнефти» Хорошавцев объявлен в международный розыск
Происшествия
Два жителя Брянской области пострадали при детонации взрывного устройства ВСУ
Общество
Десять человек спасли при лесных пожарах в Забайкалье
Мир
Польша приняла решение закрыть генконсульство РФ в Кракове
Экономика
Правительство России утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года
Общество
Финансовая управляющая Блиновской потребовала отобрать у ее детей квартиру в Москве
Армия
Российские военные уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области
Общество
Якутский министр принес извинения за ненадлежащие подарки ветеранам
Экономика
Правительство продлило на год отсрочку по налогам для бизнеса в Курской области
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Котляровка в ДНР
Мир
Глава РФПИ Дмитриев положительно оценил договоренность между КНР и США о пошлинах
Происшествия
Четыре мирных жителя Херсонской области погибли за сутки в результате атак ВСУ
Мир
СМИ узнали о поддержке Трампом России после ультиматума ЕС о перемирии на Украине
Общество
В Запорожской области сократили длительность комендантского часа
Сюжет:

Пленный боевик ВСУ рассказал о побеге его сослуживцев с позиций

Пленный рассказал, как боевики ВСУ сбежали, бросив его одного на позиции
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай 12 мая рассказал «Известиям», что его сослуживцы сбежали, бросив боевика одного на позиции.

Николай отметил, что попал в ряды украинской армии, когда по повестке пришел на медкомиссию, откуда его отправили на передовую.

«Когда ваши наступали, они (боевики ВСУ. — Ред.) собрали все манатки и убегали. А что мне? Я не хочу воевать», — заявил пленный корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву.

Боевик подчеркнул, что находился на позиции около двух суток, когда бойцы Вооруженных сил РФ сказали ему выйти без оружия. Николай добавил, что российские военнослужащие проявили человечность.

Нарезать укреп: как наши бойцы берут блиндажи ВСУ в прямом эфире
Зачистка вражеских позиций в Суджанском районе в репортаже «Известий»

Ранее в этот день пленный боевик ВСУ Юрий Татаренко заявил, что командование ВСУ считает военнослужащих расходным материалом и не собирается оказывать им помощь на поле боя. По словам украинского боевика, его вместе с сослуживцем ранили, после чего об этом было доложено командованию, они просидели несколько часов в блиндаже, а затем их взяли в плен.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025