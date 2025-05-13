На подмосковном строительном рынке произошел пожар на площади 400 кв. м
Специалисты МЧС России тушат пожар на строительном рынке в подмосковном поселке Андреевка. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
«В поселке Андреевка горит здание чайханы», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что площадь пожара составляет 400 кв. м. На текущий момент информации о пострадавших нет.
К тушению огня привлекли 25 специалистов и пять единиц техники.
Этой ночью один человек погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Мурманске. Специалисты МЧС эвакуировали из здания 20 жильцов. По данным начальника главного управления МЧС России по Мурманской области Дины Рыгиной, в пострадавшей квартире полностью выгорела одна комната.