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В МВД сообщили о способе борьбы с фейками о себе из поисковых систем

МВД: с фейками о себе можно бороться через право на забвение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для ликвидации недостоверной или устаревшей информации о себе из поисковой выдачи можно воспользоваться «правом на забвение». Об этом 12 мая проинформировало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«В России действует понятие «право на забвение»: граждане могут потребовать удаления устаревшей или недостоверной информации о себе из поисковой выдачи. Через формы Google, «Яндекса» или Mail.ru можно отправить запрос на скрытие ссылок, содержащих ложные или неактуальные сведения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Среди дополнительных мер безопасности в ведомстве назвали возможность прибегать к надежным антивирусным приложениям, «приватному» режиму сайта. Также пользователю следует обращать внимание на подозрительные ресурсы, письма, фишинговые сайты, так как из-за взлома аккаунтов может произойти утечка конфиденциальной информации.

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В УБК МВД России 11 мая сообщили, что мошенники начали создавать фейковые групповые чаты. Они придают им вид официальности с целью ввести людей в заблуждение. В рамках одной из схем злоумышленники выдают себя за работодателей и добавляют людей в чаты, где «коллеги» рассказывают о своем опыте и утверждают, что уже прошли процедуры, к которым мошенникам склоняют пользователей.

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