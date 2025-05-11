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В МВД предупредили о мошенничестве с фейковыми групповыми чатами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мошенники начали создавать фейковые групповые чаты, придавая им видимость официальности, чтобы ввести людей в заблуждение. Об этом 11 мая сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Согласно данным ведомства, злоумышленники выдают себя за работодателей и добавляют людей в чаты, где «коллеги» делятся опытом и утверждают, что уже прошли процедуры, к которым мошенникам нужно склонить пользователя. На самом деле в чате может не быть настоящих людей.

Злоумышленники используют этот метод для получения кодов авторизации от госпорталов или для фальшивого трудоустройства.

«Как распознать поддельный чат? Вы не узнаете ни одного участника; все сообщения выглядят постановочно и слишком согласованно; участников немного, но все якобы «успешно прошли» нужную операцию», — указано в Telegram-канале.

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В этот же день куратор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Алла Храпунова сообщила, что вести беседы с мошенниками даже в шуточной форме может быть опасно, так как злоумышленники собирают любую полученную информацию для обмана. Она призвала граждан оперативно завершать разговоры, чтобы не попасться на уловки аферистов.

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