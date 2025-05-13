РФ обсудит с Гросси выборы генсека ООН
Выборы генерального секретаря ООН могут стать одной из тем на следующих переговорах представителей России с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом «Известиям» заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Мы сейчас начинаем с неким интересом следить за ситуацией, связанной с выборами генсекретаря ООН. Это тоже, видимо, может стать одной из тем наших разговоров», — сказал он.
Он отметил, что российская сторона намерена провести «серьезный разговор» с руководством МАГАТЭ. По его словам, Россия предложит главе организации Рафаэлю Гросси устроить в июне официальную межведомственную консультацию.
О готовности баллотироваться на пост генсека ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в начале апреля.
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