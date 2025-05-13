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Спецпроект «Наука побеждать» расскажет о важнейших открытиях советских ученых во время ВОВ

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Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
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Великая Отечественная война стала не только противостоянием армий, но и борьбой умов. Победу Советского Союза обеспечило в том числе и преимущество в технологиях. Полем битвы для ученых СССР стали медицинские лаборатории, чертежные доски и исследовательские установки. В спецпроект «Наука побеждать» вошли самые яркие научные открытия, которые приближали триумф 9 мая 1945 года.

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Важнейшие достижения советской Академии наук, сотрудникам которой в кратчайшие сроки удалось перевести на военные рельсы металлургический комплекс Урала и Кузбасса, наладить в эвакуации выпуск авиационных двигателей, освоить новые нефтяные месторождения, улучшить танковую броню, внедрить на фронте новые хирургические методы и многое другое.

В отдельном материале «Известия» собрали самые интересные экспонаты времен Великой отечественной войны из хранилища Политехнического музея. Сюда вошли легендарный советский киноаппарат, на который снимали военную хронику, специальный фотоснайпер для разведывательных снимков, командирский ГАЗ и другие изобретения.

Трудное положение на фронте вынуждало советских медиков прибегать к неожиданным решениям. Простой мох-сфагнум, который обильно произрастал в болотистой местности в различных районах Советского Союза, стал великолепной заменой бинтам, которых катастрофически нахватало. При этом растение обладало отличными заживляющими свойствами и спасало благодаря этому множество жизней.

О неизвестных страницах истории советских ученых времен Великой Отечественной войны читайте в спецпроекте «Известий»:

Наука побеждать

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