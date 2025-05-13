Лейтенант Ядров руководил штурмом опорного пункта ВСУ в зоне СВО
Лейтенант Владимир Ядров руководил группой Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе штурма укрепленного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Министерстве обороны во вторник, 13 мая, сообщили о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Российские штурмовики окружили опорник и открыли шквальный огонь. В ответ противник начал обстрел из минометов, в результате чего пострадали несколько российских бойцов. Ядров своевременно отказал раненым первую помощь, обеспечил их эвакуацию в полевой госпиталь, после чего тут же вернулся контролировать ход штурмовых действий. В результате ВСУ потеряли значительную часть личного состава и были вынуждены отступить. Группа Ядрова закрепилась на новых позициях и отстаивала опорный пункт до прибытия подкрепления.
Также в Минобороны РФ рассказали, что ефрейтор Антон Некрасов в составе подразделения держал оборону на одном из наиболее вероятных направлений наступления противника. Находясь на наблюдательном посту, он заметил подлетающий к российским позициям беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Некрасов немедленно связался с командованием, чтобы уточнить принадлежность дрона.
Установив, что беспилотник направлен противником, Некрасов выстрелил в цель из стрелкового вооружения. Дрон-камикадзе взорвался в воздухе, не нанеся урона российским военнослужащим.
Ранее, 12 мая, в Минобороны РФ сообщали, что ефрейтор Анатолий Светличный получил осколочное ранение в результате разрыва артиллерийского снаряда, однако сумел оказать себе необходимую медицинскую помощь и восстановить поврежденную станцию связи.