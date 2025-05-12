В Минобороны рассказали о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации
В Министерстве обороны 12 мая сообщили о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
В ведомстве отметили действия ефрейтора Анатолия Светличного, который выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах подразделения российских мотострелков. Его колонна подверглась массированной атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда совершала марш в заданный район.
В результате разрыва артиллерийского снаряда была повреждена станция связи, а Светличный получил осколочное ранение. Оказав себе необходимую медицинскую помощь, он смог восстановить работоспособность станции и обеспечить командование подразделения связью.
Так, благодаря мужеству и самоотверженности Светличного, по организованным каналам связи были оперативно переданы координаты расположения сил украинских боевиков, на основании которых по ним был нанесен ответный артиллерийский залп. Действия ефрейтора позволили отразить атаку противника и обеспечить своевременное продвижение российских войск на заданные рубежи.
Кроме того, в МО РФ указали на заслуги фельдшера роты гвардии младшего сержанта Алексея Чиркова, который в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения оказывал первую медпомощь раненым военнослужащим и эвакуировал их в медучреждения.
Боевики ВСУ атаковали подразделение, в котором находился Чирков. Заметив, что один из военнослужащих получил осколочное ранение, Чирков, несмотря на массированный артиллерийский обстрел, выдвинулся для оказания помощи раненому.
Он в кратчайший срок добрался до раненного военнослужащего и оказал ему первую медицинскую помощь. Затем, взвалив его на себя, вынес из зоны обстрела и организовал эвакуацию в медчасть. Благодаря его решительным и грамотным действиям была спасена жизнь военнослужащего.
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