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Режиссер Карен Шахназаров поделился воспоминаниями о теплой дружбе с Гребешковой

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Советская и российская актриса Нина Гребешкова была легким и обаятельным человеком с очень сильным характером. Об этом 12 мая рассказал «Известиям» глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров.

«Дипломный фильм делал по (писателю Василию. — Ред.) Шукшину, «Шире шаг, Маэстро» назывался. Она сыграла там одну из ролей, как-то мы с ней подружились, несмотря на некоторую разницу в возрасте. И как-то вот эти отношения очень душевные, теплые у нас оставались на протяжении всей жизни», — поделился Шахназаров воспоминаниями о дружбе с артисткой.

По словам Шахназарова, муж Гребешковой, режиссер Леонид Гайдай, оказался в экзаменационной комиссии ВГИКа, которая оценивала его фильм. Режиссер отметил, что во время просмотра дипломной работы Гайдай был мрачным и даже задал ему каверзный вопрос, но в итоге оценил картину на «пятерку».

«Потом мне Нина Павловна позвонила домой. <…> Говорит: «Да ему очень понравилось. Ты не обращай внимания, он вообще такой, у него такой характер», — добавил Шахназаров.

Режиссер отметил, что Гребешкова была прекрасной актрисой и сыграла в успехе Гайдая большую роль.

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Советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова умерла 12 мая на 95-м году жизни. За плечами актрисы около 130 ролей в кинопроектах. Больше всего артистка запомнилась зрителям ролями второго плана в фильмах своего супруга, режиссера Леонида Гайдая. Актриса снялась в таких культовых кинолентах, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82» и других.

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