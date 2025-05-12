Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп отметил важность возможной встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле
Мир
WSJ узнала о росте цен на газ в ЕС из-за угрозы введения антироссийских санкций
Мир
В Польше сообщили о блокаде на границе с Украиной
Авто
На трассе М-11 «Нева» повысили тарифы за проезд
Мир
Стармер объявил об ужесточении миграционной политики Великобритании
Мир
Политолог Безпалько назвал закрытие генконсульства РФ в Кракове недружественным актом
Политика
В Госдуме оценили угрозу новых антироссийских санкций со стороны США
Экономика
Новак спрогнозировал лидерство РФ на нефтегазовых рынках Азии к 2050 году
Общество
СК возбудил новое дело после нападения на корреспондента телеканала «78»
Общество
В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели найденной на заборе девушки
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью лихорадкой Западного Нила в РФ
Мир
Посольство РФ в Йемене сообщило об эвакуации моряков с танкера Seven Pearls
Пресс-релизы
На ПМЮФ-2025 рассмотрят перспективные направления развития некоммерческого сектора
Мир
В Кремле указали на недопустимость языка ультиматумов для России
Армия
Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Во Франции положительно оценили предложение Путина о прямых переговорах с Украиной
Общество
Суд Москвы заочно осудил экс-посла Украины в Казахстане Врублевского на шесть лет

Восемь школьников представят РФ на Международной олимпиаде по ИИ в Пекине

0
EN
Фото: Global Look Press
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Восемь школьников представят Россию на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Пекине, сообщили «Известиям» в Альянсе в сфере ИИ 12 мая. Соревнования состоятся 2–9 августа.

Подготовкой команды займутся Центральный университет и Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Отбор, который длился три дня, прошли ученики 10-го и 11-го классов Матвей Беляев (Владивосток), Михаил Вершинин (Новосибирск), Тимур Гарифуллин (Уфа), Данис Динмухаметов и Артем Мазур (Москва), Олег Дроканов, Константин Сигалов, Андрей Хлопотных (Санкт-Петербурга).

«Каждый тур длился по шесть часов. В течение этого времени участники решали задачи по табличным данным, компьютерному зрению и обработке естественного языка. Главное, что должен был уметь участник — это правильно распределять свое время, быстро писать код и принимать решения. Формат аналогичен международным школьным олимпиадам по математике и информатике (IMO и IOI) и был приближен к финалу IOAI», — объяснили в Альянсе в сфере искусственного интеллекта.

Блистать с интеллектом: спрос на тренеров ИИ в России вырос втрое
Почему набирает популярность новая профессия

По завершению каждого тура участники получили определенное количество баллов, которые суммировались по итогам трех дней. Помимо результатов на очном туре, для итогового рейтинга учитывались баллы за онлайн курс и рекомендация тренерского штаба по каждому участнику.

Ранее, 6 мая, руководитель направления Java-разработки «Рексофт» Зураб Белый рассказал «Известиям», что за последний год количество вакансий с ключевыми словами «AI-тренер» или «обучение ИИ» увеличилось почти втрое. Быстрое развитие генеративного ИИ и потребность в его адаптации под конкретные бизнес-задачи вызвали резкий рост спроса на специалистов по взаимодействию человека и искусственного интеллекта.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025