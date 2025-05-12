Восемь школьников представят РФ на Международной олимпиаде по ИИ в Пекине
Восемь школьников представят Россию на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Пекине, сообщили «Известиям» в Альянсе в сфере ИИ 12 мая. Соревнования состоятся 2–9 августа.
Подготовкой команды займутся Центральный университет и Альянс в сфере искусственного интеллекта.
Отбор, который длился три дня, прошли ученики 10-го и 11-го классов Матвей Беляев (Владивосток), Михаил Вершинин (Новосибирск), Тимур Гарифуллин (Уфа), Данис Динмухаметов и Артем Мазур (Москва), Олег Дроканов, Константин Сигалов, Андрей Хлопотных (Санкт-Петербурга).
«Каждый тур длился по шесть часов. В течение этого времени участники решали задачи по табличным данным, компьютерному зрению и обработке естественного языка. Главное, что должен был уметь участник — это правильно распределять свое время, быстро писать код и принимать решения. Формат аналогичен международным школьным олимпиадам по математике и информатике (IMO и IOI) и был приближен к финалу IOAI», — объяснили в Альянсе в сфере искусственного интеллекта.
По завершению каждого тура участники получили определенное количество баллов, которые суммировались по итогам трех дней. Помимо результатов на очном туре, для итогового рейтинга учитывались баллы за онлайн курс и рекомендация тренерского штаба по каждому участнику.
Ранее, 6 мая, руководитель направления Java-разработки «Рексофт» Зураб Белый рассказал «Известиям», что за последний год количество вакансий с ключевыми словами «AI-тренер» или «обучение ИИ» увеличилось почти втрое. Быстрое развитие генеративного ИИ и потребность в его адаптации под конкретные бизнес-задачи вызвали резкий рост спроса на специалистов по взаимодействию человека и искусственного интеллекта.