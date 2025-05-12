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Проекты «День добрых дел» и «День ангела» помогли тысячам людей

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Фото: Пятый канал
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Благотворительные проекты Пятого канала «День добрых дел» и «День ангела» помогли тысячам людей. Об этом 12 мая сообщил телеканал.

Проект «День ангела» был призван изменить отношение к благотворительности через увлекательные сюжеты и поддержать детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в эфире могли исполняться самые заветные мечты ребенка: встречи с кумирами, путешествия, мастер-классы. С 2013 года 441 ребенок обрел семью.

«День добрых дел» транслируется на Пятом канале каждый четверг. В течение десяти лет каждый выпуск программы рассказывает о ребенке, которому требуется срочная помощь. За время существования передачи в фонды-партнеры было перечислено более 5 млрд рублей.

«Благотворительные проекты «День добрых дел» и «День ангела» на Пятом канале — это замечательные программы, которые вдохновляют людей на добрые поступки и помогают создавать атмосферу тепла и заботы, настоящая находка для всех, кто верит в силу доброты и взаимопомощи. Вы воодушевляете людей делать мир лучше, даря надежду и поддержку тем, кто в этом нуждается. Желаю этим замечательным проектам дальнейших успехов и много счастливых моментов в эфире! Пусть каждый новый выпуск будет наполнен светом и добротой!» — сказала председатель совета директоров Национальной Медиа Группы (НМГ), глава Благотворительного фонда Алины Кабаевой — генерального партнера программы «День ангела» Алина Кабаева.

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Ранее, 13 апреля, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что через благотворительный сервис на столичном портале mos.ru, который появился в октябре 2020 года, москвичи направили свыше 200 млн рублей на программы некоммерческих организаций. Она отметила, что пожертвования идут на поддержку тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бездомных животных и другие инициативы.

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