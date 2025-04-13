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Благотворительный сервис на портале мэра Москвы объединил почти 100 НКО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Через благотворительный сервис на столичном портале mos.ru, который появился в октябре 2020 года, москвичи направили свыше 200 млн рублей на социально ориентированные программы некоммерческих организаций (НКО). Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«С момента запуска сервиса москвичи сделали больше 556 тыс. пожертвований. Сегодня проект объединяет почти 100 проверенных НКО», — отметила Сергунина.

В прошлом году горожане ежемесячно совершали свыше 17 тыс. благотворительных переводов на mos.ru, их средний размер составил 350 рублей. Пожертвования идут на поддержку тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных и другие важные инициативы. Выбрать интересующую программу и сумму для перевода можно на главной странице проекта.

Благотворительный сервис разработан столичным департаментом информационных технологий совместно с городским комитетом общественных связей и молодежной политики, при поддержке Общественной палаты Москвы.

13 апреля в России отмечается День мецената и благотворителя.

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