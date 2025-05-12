Полуторагодовалому мальчику зажевало пальцы на эскалаторе в ТЦ Уссурийска
Полуторагодовалый мальчик лишился пальцев на эскалаторе в торговом центре в Уссурийске. Об этом 12 мая сообщает источник «Известий».
Ребенок находился в ТЦ с мамой и старшим братом. Когда он побежал к эскалатору — споткнулся и упал, а его левая рука попала в движущийся механизм, пояснил собеседник.
В итоге мальчик потерял четыре пальца. Его экстренно доставили в реанимацию городской больницы. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
По данным источника, мать ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу. На данный момент правоохранители проводят проверку.
16 апреля в Дагестане двухлетний ребенок находился не под присмотром взрослых, вследствие чего погиб из-за падения шкафа. Уточнялось, что родственники пострадавшего обратились в медучреждение, где несовершеннолетний позже скончался.