Эксперт назвал причины роста стоимости биткоина

Стремительный рост биткоина связан с глобальными новостями и международными договоренностями. Преодоление отметки в $100 тыс. подтверждает усиление позиций криптовалюты, рассказал «Известиям» 12 мая начальник отдела биржевой торговли криптоплатформы WhiteBird Илья Сивопляс.

«Выступление президента США Дональда Трампа относительно возможного заключения договора с Британией резко увеличило энтузиазм участников рынка. Кроме того, улучшение отношений между США и Китаем также стимулировало приток капитала в крипторынок», — отметил эксперт.

По его словам, на пике биткоин достигал $105 тыс., а эфириум показал рост почти на 40%. Эксперт связывает это со снижением геополитической напряженности и восстановлением мировой экономики.

«Важны настроения крупных игроков, стабильность графиков и сохранение текущих позиций. Следующая цель биткоина — $114–119 тыс., хотя летом возможен небольшой откат», — сказал он.

Наибольшее сопротивление, как считает аналитик, ожидается в зоне $125–133 тыс.

«Текущий рост биткоина — это результат сочетания экономических, политических и технических факторов, закладывающих основу для новых высот в будущем», — подытожил Сивопляс.

Ранее, 12 марта, Центральный банк (ЦБ) России, в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина направил в правительство предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. По данным Центробанка, предлагается разрешить части инвесторов из России приобретать и продавать криптовалюты. Для осуществления планируется на три года установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР).