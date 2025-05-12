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Собянин осмотрел новостройку по реновации в Покровском-Стрешневе

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Фото: t.me/mos_sobyanin
dzen
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Новый жилой комплекс для переселения по программе реновации введен в эксплуатацию в районе Покровское-Стрешнево. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новостройку на улице Николая Озерова и вручил ключи первым жильцам.

Жилой комплекс включает 9 подъездов на 962 квартиры, 11 из них оборудованы для маломобильных граждан. В новостройку переселят жителей из восьми старых домов того же района, всего около 1,5 тыс. человек, подчеркнул Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, новоселы получат не только комфортное жилье, но и благоустроенную придомовую территорию со спортивной и детской площадками, а также зоной для отдыха. В пешей доступности от новостройки находятся две станции метро — «Тушинская» и «Спартак», а также МЦД-2.

«Район Покровское-Стрешнево активно развивается — вокруг него в последние годы создается комфортная социальная и транспортная инфраструктура», — отметил Собянин.

В программу реновации в Покровском-Стрешневе включено 48 домов. На сегодняшний день 11 из них уже расселены или находятся в стадии расселения. По словам мэра, всего в рамках программы новые квартиры получат 8,3 тыс. жителей района.

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