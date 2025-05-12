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Руководство Вьетнама назвало Россию приоритетным партнером в кибербезопасности

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Фото: пресс-служба фонда развития кибербезопасности «Сайберус»
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В ходе состоявшейся в Москве встречи сооснователя фонда развития кибербезопасности «Сайберус» Юрия Максимова с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом обсуждались вопросы развития сотрудничества России и Вьетнама в сфере кибербезопасности. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Сайберус».

«Мы считаем Россию приоритетной страной по вопросам сотрудничества в кибербезопасности. У нас во Вьетнаме есть тысячи кадров, которые обучались в России в области кибербезопасности, информационных технологий, и они сейчас работают во многих государственных органах, а также в государственных предприятиях. Мы поддерживаем ваши предложения по развитию сотрудничества с Вьетнамом, и готовы участвовать в инициативах, которые вы предлагаете в рамках этого вопроса», — сказал То Лам.

Максимов и То Лам обсудили перспективы сотрудничества России и Вьетнама в области создания безопасной цифровой архитектуры, обмена технологическим опытом, подготовки специалистов и объединения усилий для укрепления киберсуверенитета обеих стран. Генеральный секретарь ЦК КПВ поддержал инициативы российской стороны и подчеркнул, что Вьетнам считает Россию приоритетным партнером в сфере кибербезопасности.

«Мы стоим на пороге больших изменений в технологическом мире. Кибербезопасность будущего невозможно построить в одиночку. Мы уверены, что объединение усилий дружественных стран позволит выстроить архитектуру, способную защитить от неприемлемого ущерба — будь то киберпреступность или кибервоенные действия», — отметил Юрий Максимов.

Во встрече, проходившей в расширенном составе, приняли участие министр иностранных дел, министр науки и технологии, председатель ЦБ Вьетнама и заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама. Стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере обмена технологиями и создания совместных решений для обеспечения кибербезопасности.

Ранее, как сообщали «Известия», Россия и Вьетнам договорились углублять сотрудничество в области обороны, безопасности и военной техники, а также совместно реагировать на вызовы безопасности, кибербезопасности и бороться с преступлениями в сфере высоких технологий.

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