Эксперт назвала порядок действий при болезни школьника во время ЕГЭ
С приближением основного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) многие выпускники сталкиваются с непредвиденной проблемой — внезапным ухудшением здоровья. Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова 13 мая рассказала «Известиям», как правильно действовать в такой стрессовой ситуации.
Первым шагом должна стать объективная оценка состояния здоровья. Как отмечает эксперт, симптомы сильного волнения часто имитируют простуду, и в таких случаях могут помочь простые дыхательные упражнения. Однако при наличии высокой температуры, выраженной слабости, головной боли или желудочных расстройств игнорировать проблему нельзя — здоровье должно оставаться главным приоритетом.
При серьезном недомогании нужно обратиться за медицинской помощью. Официальная справка от врача дает право перенести экзамен на резервные дни. Этот документ следует оперативно предоставить в учебное заведение для оформления пересдачи. В особо тяжелых случаях, когда состояние здоровья не позволяет сдать ЕГЭ даже в резервные сроки, экзамен переносится на следующий год.
Неверова предупреждает о важности сохранения всех медицинских документов до завершения вступительных экзаменов — они могут потребоваться для подтверждения обстоятельств пересдачи.
Специалист рекомендовала уделить больше внимания профилактике накануне экзаменов: соблюдение режима сна, сбалансированное питание и регулярные прогулки помогают укрепить иммунитет перед ответственным периодом.
«Иногда излишнее волнение также может вызывать психосоматические симптомы — не позволяйте тревогам взять над собой верх. Необходимо тренироваться бороться с тревогой, а также заранее выяснить, какие методы подходят конкретному ученику», — посоветовала Неверова.
Она отметила, что даже при болезни накануне ЕГЭ не стоит переживать.
«Действовать нужно спокойно: заручиться помощью родителей и преподавателей, собрать все необходимые документы и следовать официальным инструкциям. Здоровье гораздо важнее, а систематизированная процедура пересдачи позволяет сохранить шансы на поступление», — успокоила специалист.
Ранее, 28 марта, академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Известиям», как эффективно использовать оставшееся время для подготовки к ЕГЭ и свести стресс к минимуму. По ее словам, в случае если школьник решил подготовиться за короткий срок в два-три месяца, ему лучше сосредоточиться на каком-то одном предмете, чтобы добиться хорошего результата.