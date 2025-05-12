Курьера телефонных мошенников задержали в подмосковных Химках

В Химках (Московская область) задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в оказании курьерских услуг телефонных мошенникам. В результате действий аферистов 86-летняя женщина лишилась 4,5 млн рублей.

По словам пенсионерки, незнакомец позвонил ей от имени правоохранительных органов. Он убедил женщину, что с ее счета якобы списываются средства на поддержку армии Украины. Для предотвращения списаний собеседник предложил снять деньги со счета и передать инкассаторам для внесения на «безопасный счет». Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В течение пары дней к дому потерпевшей приезжало несколько курьеров, которые забирали деньги. Полиция задержала 35-летнего уроженца Екатеринбурга, который получил от пенсионерки 1,5 млн рублей. По словам подозреваемого, он нашел подработку курьером в интернете.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется проверка.

В конце апреля следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении 68-летней жительницы Омска. Женщина лишилась больше 28 млн рублей, рассчитывая на доход от «инвестиций».