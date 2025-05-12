Мужчина попытался поджечь отделение банка в Санкт-Петербурге
Мужчина попытался поджечь на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге отделение банка, чтобы вернуть 4 тыс. рублей. Об этом 12 мая рассказал источник «Известий».
«Неизвестный зашел в помещение отделения 11 мая, разлил на пол, предположительно, горючую жидкость, достал зажигалку и угрожал устроить пожар», — пояснил собеседник.
Он добавил, что полтора года назад кредитная организация удержала с банковской карты мужчины 4 тыс. рублей и тот хотел их вернуть.
43-летнего злоумышленника доставили в отделение полиции. В его отношении составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Позже выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
12 декабря 2024 года в Центральном районе Новосибирске произошло ограбление банка. Сумма ущерба составила более 9 млн рублей. На кадрах можно увидеть, как подозреваемый угрожал пистолетом сотрудникам банка, чтобы получить средства. Также запечатлен момент, когда он с черной сумкой бежал по улице.