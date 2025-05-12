В Челябинске вновь запустили три популярных трамвая
В Челябинске вновь запустили движение трамваев № 15, 18 и 22. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщает пресс-служба «ЧелябГЭТ».
Общественный транспорт ходит по территории Ленинского района. Движение трамваев было остановлено из-за ремонта рельсов.
Как отмечает ИА «Ура.ру», маршруты запустили на две недели раньше обещанного срока. Завершающие работы будут проводиться в ночное время, без остановки движения.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области появятся новые площадки для промышленного туризма. Их откроют пять местных предприятий.