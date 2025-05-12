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В Челябинске вновь запустили три популярных трамвая

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В Челябинске вновь запустили движение трамваев № 15, 18 и 22. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщает пресс-служба «ЧелябГЭТ».

Общественный транспорт ходит по территории Ленинского района. Движение трамваев было остановлено из-за ремонта рельсов.

Как отмечает ИА «Ура.ру», маршруты запустили на две недели раньше обещанного срока. Завершающие работы будут проводиться в ночное время, без остановки движения.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области появятся новые площадки для промышленного туризма. Их откроют пять местных предприятий.

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