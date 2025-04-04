Новые маршруты промышленного туризма откроют в Челябинской области
В Челябинской области появятся новые площадки для промышленного туризма. Их откроют пять местных предприятий. Речь идет об АО «ЧЭМК», ПК «Конар», АО «Втор-Ком», ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» и ООО «ПК ЦУП».
Оценивая маршрут, эксперты провели аудит объектов, проверили организацию, безопасность, то, как соблюдаются требования к одежде, как организованы смотровые площадки и фотозоны, пишет ИА «Ура.ру».
Агентство отмечает, что Магнитогорский металлургический комбинат и Челябинский трубопрокатный завод уже включены в международный путеводитель по промышленному туризму.
Ранее, 1 апреля, сообщалось, что в Челябинской области появится новая особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Южноуральская». Ее резидентами станут пять компаний, которые займутся в том числе производством прицепной техники, гусеничных систем, подшипников, роботизированных систем.