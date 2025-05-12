В Каннах готовятся к 78-му международному кинофестивалю
В Каннах готовятся к 78-му международному кинофестивалю. Смотр откроет дебютный фильм французского режиссера Амели Боннен «Уехать однажды».
В основной конкурс отобраны 19 киноработ. В списке — фильмы Уэса Андерсона, Ари Астера, Линн Рэмси, Йоакима Триера и других режиссеров. Одной из главных внеконкурсных премьер станет финальная часть франшизы «Миссия невыполнима». Том Круз вернется на набережную Круазетт спустя три года после премьеры боевика «Топ Ган: Мэверик», передает телеканал «Известия».
Также ожидаются режиссерские дебюты Скарлетт Йоханссон и Харриса Дикинсона. «Золотую пальмовую ветвь» получит Роберт Де Ниро за вклад в кинематограф. В этом году мировой смотр получил рекордное количество заявок — 2909. Кинофестиваль будет проходить с 13 по 24 мая.
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