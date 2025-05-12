Экс-президент «Башнефти» Хорошавцев объявлен в международный розыск
Экс-президент «Башнефти» и бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев объявлен в международный розыск. Соответствующая информация была опубликована 12 мая в базе данных МВД.
«Хорошавцев Виктор Геннадиевич разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД России.
Как уточнили «Известиям» в Тверском суде Москвы, мужчина объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Суд заочно арестовал его.
2 апреля сообщалось, что в Хабаровском крае перед судом предстанет чиновница, которую обвиняют в присвоении муниципальных квартир и в причинении ущерба муниципалитету на сумму 11,2 млн рублей. Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), в отношении нее возбуждено уголовное дело.