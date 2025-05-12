Трейд-ин в недвижимости набирает популярность в России

В РФ наблюдается рост интереса к программе трейд-ин при покупке квартир. Спрос на программу вырос на 20–25% с начала текущего года. Трейд-ин позволяет обменять старое жилье на новое с доплатой. По подсчетам экспертов, более 21% покупателей рассматривает использование средств от продажи вторичного жилья для покупки новостроек.

В Москве интерес к трейд-ин в апреле вырос на 33%. Активность связана с ожиданием снижения ключевой ставки ЦБ РФ. На бронирование квартиры приходится до 90% всех сделок по программе трейд-ин. Застройщик бронирует квартиру в новостройке на определенный период, пока собственник продает свою вторичную недвижимость. Второй способ — выкуп вторичного жилья у собственника напрямую.

Преимущество для владельца — в быстрой реализации недвижимости без необходимости искать покупателя. Существует также рассрочка от застройщика. Девелопер предоставляет поэтапную оплату на 2–3 месяца, пока собственник продает свою старую квартиру. Спрос на трейд-ин с возможностью проживания вырос на 10–15%. Владелец может оставаться в старом жилье до четырех лет, пока новостройка не сдана.

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