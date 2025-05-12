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Исследование выявило нехватку в России людей рабочей специальности

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В России не хватает 2,6 млн людей рабочих специальностей. По данным исследования Высшей школы экономики, наибольший дефицит кадров в обрабатывающей отрасли — 391 тыс. человек, в торговле — 347 тыс. и транспорте — 219 тыс.

Увеличение числа вакантных мест в рабочих специальностях связано с уходом ряда западных компаний из России, антироссийскими санкциями и импортозамещением. Дефицит кадров объясняется также сокращением численности трудоспособного населения из-за демографической ямы 1990–2000 годов. Зарплаты у рабочих специальностей выросли на 20% и составили 88 тыс. рублей.

В докладе Высшей школы экономики говорится, что в полтора раза выше среднего зарплату в прошлом году получали специалисты в сфере железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок — 109 тыс. и 101 тыс. рублей соответственно, а также строители инженерных сооружений — 100 тыс.

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