В подвале архива Верховного суда Аргентины нашли нацистские материалы 1941 года

При переезде архива Верховного суда Аргентины были найдены коробки с нацистскими материалами по ведению пропаганды идеологии Адольфа Гитлера. Об этом 11 мая сообщил аргентинский таблоид Perfil.

«Необычное открытие произошло в архивах Верховного суда, где сотрудники в процессе переезда архива обнаружили ряд коробок с материалами. Их содержимое предназначалось для пропаганды идеологии Адольфа Гитлера в Аргентине», — отмечают в издании.

Уточняется, что по настоянию председателя суда Орасио Росатти было проведено обстоятельное изучение находки.

В ходе обращения к историческим отчетным документам стало известно, что данные коробки были присланы в Аргентину посольством Германии в Токио. Как сообщает газета, нацисты пытались замаскировать пропагандистские материалы под личные вещи сотрудников немецкой дипмиссии в Аргентине, а когда план был раскрыт аргентинскими властями, запросили свой груз назад. В этом нацистской Германии было отказано.

На данный момент все документы были извлечены и помещены в специально оборудованное помещение для выявления новых исторических фактов о деятельности нацистов.

Издание Associated Press летом 2024 года сообщило, что житель Китая случайно обнаружил документы, содержащие секретную информацию о ВС КНР в стопке приобретенной им за $1 макулатуры. Коллекционер заявил о находке китайским службам безопасности, которые незамедлительно изъяли всю стопку бумаги. О содержании документов не сообщалось.