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В результате заморозков пострадало 12% посевов сахарной свеклы

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Сельхозпроизводители начали подсчитывать последствия заморозков, которые продолжаются по России. В апреле и мае они нанесли вред посевам сахарной свеклы на площади более 120 тыс. га, сообщил «Известиям» председатель правления Союза сахаропроизводителей РФ («Союзроссахар») Андрей Бодин.

Холодно-зелено: до 40% урожая фруктов может лишиться юг РФ из-за заморозков
Больше всего от непогоды пострадали абрикосы, персики и черешня

«Конечно, будет пересев, семена у нас для этого есть. Сейчас на местах идет обследование ситуации. Но лично мы никаких рисков для урожая и обеспечения страны сахаром не видим», — пояснил представитель бизнеса.

Как сообщили в союзе, в наибольшей степени от заморозков пострадали посевы в Белгородской и Липецкой областях. Кроме того, о гибели этой овощной культуры на площади 2,5 тыс. га заявили власти Курской области. При этом на 5 мая 2025 года, как сообщили в «Союзроссахаре», аграрии засеяли чуть более 1 млн га сахарной свеклы.

Кроме того, в результате низких температур под угрозой потери оказалось 50% урожая плодовых деревьев (абрикосы, черешня, персики, сливы) Ставропольского края, сообщили власти субъекта. В меньшей степени от низких температур пострадали яблони и груши. Оценка ущерба сельскому хозяйству региона продолжается.

Признают потери урожая плодовых деревьев также в Краснодарском крае и Крыму, но там оценки ущерба разнятся. Как сообщила «Известиям» глава Союза садоводов России в Крыму Татьяна Олейник, гибель урожая косточковых может составить до 40%. А вот в Краснодарском крае по данным Минсельхоза, они могут составить до 15%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мороз — не солнце: заморозки уничтожили 12% посевов сахарной свеклы

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