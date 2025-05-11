Экс-глава Центробанка РФ Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни. Об этом 11 мая сообщила депутат Оксана Дмитриева.

«Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. <...> У него был талант, интуиция и опыт, которые позволяли ему принимать самостоятельные и правильные решения», — написала она в своем Telegram-канале.

Геращенко родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде (современное название — Санкт-Петербург) в семье банкира. После окончания Московского финансового института в 1960 году он начал карьеру бухгалтером в Госбанке СССР, а в 1989 году стал председателем правления регулятора, где проработал до 1991 года.

Экономист вновь получил должность главы Центробанка (ЦБ) России в 1998 году, пробыв на этом посту до 2002 года. Таким образом, Геращенко четырежды возглавлял главный банк страны: дважды Госбанк СССР, включая постсоветский переходный период, и дважды Центробанк России.