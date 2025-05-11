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Япония планирует испытать прототип рельсовой пушки

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Минобороны Японии хочет испытать прототип электромагнитной рельсовой пушки, об этом заявила газета Yomiuri. Новое оружие использует электричество вместо пороха, передает телеканал «Известия».

Испытания пройдут с использованием полноразмерной установки в море. Рельсотрон может применяться для перехвата гиперзвуковых ракет. Оружие планируют устанавливать на корабли с системой Aegis. Как заявили в министерстве обороны Японии, целью разработки является противостояние угрозам со стороны КНДР и Китая.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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