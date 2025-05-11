Ребенок спас девушку от нападения мужчины в Ростовской области

В Волгодонске Ростовской области ребенок спас 20-летнюю девушку, на которую напал мужчина. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Гагарина. Мужчина напал на девушку и попытался увести ее, однако ему помешал ребенок. После случившегося подозреваемый скрылся с места происшествия.

В настоящее время полиция проводит проверку для установления личности злоумышленника. В ведомстве отметили, что жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как мужчина подходит к девушке сзади и пытается ее схватить. Однако к нему подбегает ребенок и оттаскивает за руку.

В городе Уяре Красноярского края 29 апреля задержали мужчину в нетрезвом состоянии, который пытался похитить девятилетнего мальчика. Он подошел к детям на площадке и предложил одному из них пройти с ним, а после отказа схватил ребенка за руку и пригрозил ему. Мальчику удалось спастись благодаря соседу, который вышел на шум. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.