Мужчина пытался похитить мальчика в Красноярском крае

В городе Уяр Красноярского края задержали мужчину после того, как он пытался похитить девятилетнего мальчика. Об этом 29 апреля сообщили в прокуратуре региона.

Отмечается, что 36-летний злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. Он подошел к детям, играющим на детской площадке, и предложил одному из мальчиков проводить его до дома своей знакомой.

«Получив отказ последовать вместе с ним, мужчина схватил второклассника за руку и пригрозил: «Если ты закричишь, то я тебя ударю», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ребенка удалось отбить вышедшему на шум соседу. Он догнал похитителя и силой забрал у него мальчика. Уточняется, что злоумышленник оказывал сопротивление и кричал, что это его ребенок.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»). Он задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

15 февраля задержали жителя Екатеринбурга по подозрению в похищении 15-летней девочки. Незнакомец силой забрал ребенка из машины, в которой она ждала своего отца, и увел в неизвестном направлении. Уточняется, что девочка не пострадала.