Установлен предполагаемый организатор смертельной гонки в Ангарске

Установили предполагаемого организатора нелегальных гонок в Ангарске Иркутской области, в результате одной из которых погибла девушка и пострадали два человека. Об этом 11 мая сообщило управление Госавтоинспекции Главного управления МВД России по региону.

По предварительным данным, координатором мероприятия оказалась местная жительница.

«В настоящее время полицейские доставили женщину в следственные органы для дачи показаний», — указано в Telegram-канале.

В связи с инцидентом проводится проверка.

О наезде гонщика на людей в Иркутской области стало известно в этот же день. В результате происшествия 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадали два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»), ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).