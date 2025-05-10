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Часть Абхазии осталась без электричества из-за сильного ветра

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Фото: Getty Images/WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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Часть Абхазии осталась без электричества из-за сильного ветра. Об этом 10 мая сообщили в Telegram-канале «Sputnik Абхазия».

«Электричество отключили в Сухуме, Гудаутском и Гагрском районах», — уточнили в сообщении.

Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в Ткуарчале, а также в Очамчырском и Гулрыпшском районах.

Уточняется, что порывы ветра сопровождаются песчаной бурей, ухудшающей видимость на дорогах. В парке имени Тараса Шамба в Сухуме и на трассе в сторону села Дурипш повалило несколько деревьев.

Позже стало известно, что электроснабжение части Сухума и Гагры восстановлено. В компании «Черноморэнерго», как сообщает Sputnik, продолжают следить за развитием ситуации.

В городе работают коммунальные службы и сотрудники МЧС, они распиливают и убирают упавшие на проезжую часть деревья, мешающие движению.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 2 мая сообщил, что более 26 тыс. человек остались без электричества из-за мокрого снега в регионе. Он сообщил, что были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Более 200 аварийных бригад занимались устранением последствий непогоды.

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