Часть Абхазии осталась без электричества из-за сильного ветра. Об этом 10 мая сообщили в Telegram-канале «Sputnik Абхазия».



«Электричество отключили в Сухуме, Гудаутском и Гагрском районах», — уточнили в сообщении.

Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в Ткуарчале, а также в Очамчырском и Гулрыпшском районах.



Уточняется, что порывы ветра сопровождаются песчаной бурей, ухудшающей видимость на дорогах. В парке имени Тараса Шамба в Сухуме и на трассе в сторону села Дурипш повалило несколько деревьев.

Позже стало известно, что электроснабжение части Сухума и Гагры восстановлено. В компании «Черноморэнерго», как сообщает Sputnik, продолжают следить за развитием ситуации.

В городе работают коммунальные службы и сотрудники МЧС, они распиливают и убирают упавшие на проезжую часть деревья, мешающие движению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 2 мая сообщил, что более 26 тыс. человек остались без электричества из-за мокрого снега в регионе. Он сообщил, что были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Более 200 аварийных бригад занимались устранением последствий непогоды.