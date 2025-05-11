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Москвичей пригласили осмотреть обновленную экспозицию Музея героизма

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В Музее героизма на ВДНХ (павильон «Зерно») представили новые экспонаты и тематические локации: теперь там можно увидеть, в частности, свыше 40 флагов подразделений Вооруженных сил России и добровольческого корпуса, выполняющих задачи на передовой в ходе специальной военной операции (СВО). Кроме того, в интерактивном формате можно познакомиться с примерами героизма российских солдат и офицеров.

«На выставке рассказывается о снайперах, отдельно — подводники, отдельно — авиация, штурмовые группы, зал мужества... Здесь можно погрузиться в историю на несколько часов», — говорит эксперт в области РЭБ и БПЛА Игорь Потапов.

Специальная диорама в подробностях рассказывает об операции «Труба» по освобождению Суджи.

В подготовке экспозиции участвовали бойцы ВС РФ, волонтеры и военкоры. При помощи современных технологий показаны и документальные свидетельства, и трофеи.

«Тут есть английские, американские, австралийские боеприпасы. Честно говоря, такую выставку я вижу в первый раз. Мы планируем и дальше помогать пополнять экспозицию», — обещает участник СВО Владимир Бучнев.

В тематических залах воссозданы сцены фронтовых будней. Одна из локаций — участок линии боевого соприкосновения Гости зала увидят работу расчетов БПЛА и снайперских групп. Среди уникальных экспонатов — макеты ракетоносца Ту-22М и штурмовика Су-25 «Грач».

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