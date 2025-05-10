Круизный теплоход со 127 пассажирами врезался в баржу во Франции

Речной круизный теплоход Bijou du Rhône со 127 пассажирами из Германии на борту врезался в баржу на реке Рона во Франции. Об этом 10 мая сообщила газета Dauphiné Libéré.

«Удар был сильным, в результате чего был поврежден корпус судна и нанесен значительный ущерб барже», — уточняется в публикации.

Сообщается, что удар пришелся выше ватерлинии теплохода, поэтому ему не грозит затопление. По данным газеты, происшествие произошло недалеко от коммуны Саблон.

Пассажиров и членов экипажа планируется высадить и доставить до их места назначения на автобусах. Ожидается, что эвакуация пройдет в воскресенье.

12 апреля в Таиланде 26 человек были спасены с горящего туристического судна для дайвинга. Уточнялось, что из-за возникшего возгорания люди сели в спасательную шлюпку и были спасены проходящим мимо судном.