Отряд кораблей ТОФ прибыл во вьетнамский порт Дананг
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в порт Дананг во Вьетнаме. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» прибыл в порт Дананг Социалистической Республики Вьетнам», — следует из сообщения.
Уточняется, что российских моряков встретили официальные лица Военно-морских сил (ВМС) Вьетнама и представители посольства РФ.
Как сообщают в пресс-службе, в ходе встреч экипажи проведут протокольные и спортивные мероприятия с военнослужащими ВМС республики и посетят достопримечательности страны.
Ранее, 22 апреля, экипажи ТОФ провели учения с Военно-морскими силами (ВМС) Республики Бангладеш. Уточнялось, что экипажи двух стран осуществили тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию.