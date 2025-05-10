В 100 районах Москвы проведут бесплатные экскурсии
Проект бесплатных экскурсий по Москве «Мой район» значительно расширит свою географию в 2025 году. Количество районов, где будут проводиться пешеходные прогулки с профессиональными гидами, увеличится до 100, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
С момента запуска проекта в 2022 году были проведены около 600 экскурсий, к ним присоединились более 35 тыс. человек, подчеркнул Собянин в своем блоге.
В 2025 году в программу впервые войдут районы Ховрино, Некрасовка, Строгино, Щербинка, Москворечье-Сабурово, Марьино, Войковский, Нижегородский, Проспект Вернадского и другие.
Экскурсии будут проходить в течение всего года в три этапа: с марта по май, с июня по август и с сентября по декабрь. В проекте участвуют ведущие гиды Москвы, каждый из которых обладает авторским стилем. Среди них — историки, музыканты, актеры.
В числе популярных маршрутов — прогулка по дендропарку с рощей сакуры в Бирюлево Восточное, экскурсия по Раменкам с посещением киностудии «Мосфильм» и дома Андрея Тарковского. В Ховрино гиды расскажут про усадьбу Грачевых в стиле казино Монте-Карло, а в Москворечье-Сабурово — об истории боярина Сабурова и связи района с династией Рюриковичей.
Всего в рамках проекта запланировано более 1 тыс. бесплатных прогулок по московским паркам, набережным, улицам и переулкам.