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В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР в память о независимости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Активисты развернули 200-метровый флаг Донецкой Народной Республики (ДНР) в центре Донецка в память об обретении независимости республики в 2014 году. Кадры публикует 10 мая «Известия».

Флаг был протянут от площади Ленина до здания городской администрации, где в 2014 году происходили важные события «Русской весны».

В мероприятии участвовали активисты организаций «Молодая Республика» и «Молодая Гвардия Единой России» ДНР, а также временно исполняющий обязанности председателя правительства ДНР Андрей Чертков, министр молодежной политики Кирилл Макаров и около 200 студентов.

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21 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

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