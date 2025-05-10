Пентагон заключил крупный контракт на производство HIMARS

Министерство обороны США подписало контракт с компанией Lockheed Martin на изготовление реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом 9 мая сообщили на сайте Пентагона.

«Компания Lockheed Martin Corp., Гранд-Прери, штат Техас, получила контракт на фиксированную цену в размере $742 179 564 на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем [HIMARS]», — указано в публикации.

Уточняется, что место производства HIMARS и финансирование будут определяться для каждого конкретного заказа. В Пентагоне добавили, что предполагаемая дата завершения работ назначена на 31 мая 2027 года.

20 марта министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что Пентагон расторг оборонные контракты и гранты на $580 млн. Он уточнил, что в указанную сумму входили гранты Пентагона объемом $360 млн на снижение углеродных выбросов кораблей американских Военно-морских сил, закупку программного обеспечения для кадровой службы, контракты с консалтинговыми компаниями, а также финансирование университетов на разработку моделей искусственного интеллекта и машинного обучения.