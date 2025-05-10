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FT узнала об отставке главы ВМС Британии из-за романа с подчиненной

Financial Times: адмирал Бен Кей подал в отставку из-за романа с подчиненной
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Фото: Getty Images/Max Mumby/Indigo/Contributor
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Главнокомандующий военно-морскими силами (ВМС) Великобритании адмирал Бен Ки подал в отставку из-за романа с подчиненной. Об этом 9 мая сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Люди, приближенные к ситуации, рассказали, что Ки ранее осведомлял своих коллег о желании покинуть пост главы ВМС летом, так как его не устраивали внутренние процессы, протекающие в ведомстве. Однако ему «по личным соображениям» пришлось подать в отставку раньше, как они считают, после раскрытия его отношений с подчиненной. По факту инцидента ведется расследование в министерстве обороны Британии.

«Первый морской лорд-адмирал сэр Бен Ки отошел от руководства военно-морскими силами. Обязанности адмирала временно будет исполнять второй морской лорд-вице-адмирал Мартин Коннелл, до тех пор пока не будет объявлена ​​постоянная замена», — говорится в публикации.

Параллельно с этим в ведомстве проводятся беседы с кандидатами на пост нового главы ВМС. От конкретных комментариев по делу представители министерства, как отмечают британские журналисты, отказались. В FT отметили, что Ки отсутствовал на мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, которые отмечались в Британии 8 мая.

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