В Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие

Антиправительственная акция протеста, которая была приурочена ко Дню Европы, прошла на Европейской площади в Тбилиси. Об этом 9 мая сообщил грузинский телеканал Rustavi 2.

Уточняется, что пришедшие на акцию люди требовали провести новые парламентские выборы и принять Грузию в Европейский союз (ЕС). На кадрах, опубликованных изданием, видно, что на улицы для участия в мероприятии вышли тысячи человек.

«Суть этого протеста прискорбна, потому что это борьба за то, о чем мы договорились, за то, что мы хотим продолжить процесс европейской интеграции в Европе», — сообщил один из лидеров партии «Единое национальное движение» Ираклий Павленишвили в беседе с грузинским телеканалом 1TV.

В Грузии 31 марта участники антиправительственной акции протеста обстреляли здание парламента фейерверками. На акции присутствовала экс-президент страны Саломе Зурабишвили. Она обратилась к участникам и поддержала их, указав на необходимость борьбы с «нелегитимным правительством». Зурабишвили предложила создать «платформу сопротивления», в которой должен принять участие проевропейский политический спектр партий.