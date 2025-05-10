Захарова рассказала о включении в Вене ко Дню Победы песни на ее стихи
В центре столицы Австрии, Вене, жители, которые праздновали 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), включили песню «Верните память» в исполнении Елены Север. Об этом 9 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Центр Вены. Включили записи «Верните память» в исполнении Елены Север», — говорится в сообщении Захаровой в Telegram-канале.
В видео, приложенном к посту официального представителя МИДа, видно, как люди с флагами СССР и портретами участников ВОВ отмечают праздник.
Жители Грузии 9 мая вышли на улицы Тбилиси на акцию «Бессмертный полк». На мероприятии, посвященном Дню Победы, председатель парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что этот день был и остается Днем Великой Победы. После официальной части участники акции направились к памятнику Героя Советского Союза Мелитону Кантарии, где возложили цветы.