Реклама
Прямой эфир
Мир
Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии
Мир
Песков заявил о невозможности диалога по 30-дневному перемирию без учета нюансов
Мир
Президент Египта обсудил с Путиным возможность увеличить турпоток между странами
Мир
Трамп исключил намерение в одностороннем порядке снижать пошлины для Китая
Мир
Евродепутат назвал важным присутствие Фицо на параде Победы для диалога с РФ
Мир
Путин пообещал сделать всё возможное для восстановления отношений со Словакией
Мир
Бразилия и РФ договорились вернуть комиссию высокого уровня по сотрудничеству
Мир
Лихачев рассказал о возможной кооперации с Бразилией по строительству АЭС
Общество
Захарова назвала готовность сражаться за правду главной философией россиян
Мир
Главу ЕК фон дер Ляйен встретили песней «День Победы» в Люксембурге
Мир
Путин высоко оценил суверенный курс Сербии в международных делах
Армия
Белоусов заявил о самоотверженной борьбе военных РФ с неонацистами в ходе СВО
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали облачную погоду в Москве 10 мая
Мир
Фицо высказался против идеи по возведению нового «железного занавеса» в Европе
Общество
Донецкий железнодорожный вокзал впервые с 2014 года начал принимать поезда
Мир
СМИ сообщили о небольшом землетрясении в Вирджинии из-за концерта Metallica
Мир
В Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие
Сюжет:

Посвященный годовщине Победы концерт прошел в московском парке «Зарядье»

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Концерт, посвященный 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне ВОВ), прошел в московском парке «Зарядье». Кадры с мероприятия публикуют «Известия».

«Последние годы, наверное, я его отмечаю тем, что учувствую в подобных мероприятиях», — заявил советский и российский актер театра, кино и телевидения Сергей Гармаш.

Он добавил, что такие праздники необходимо отмечать «внутри себя», поскольку он «чувствуется везде». По его словам, человек чувствует День Победы, не смотря при этом на дату в календаре и сообщения прессы.

«Победа — это такое же наше достояние как Чайковский и Пушкин, и поэтому отобрать никто у нас это не сумеет никогда», — сообщил российский альтист, дирижер и народный артист СССР Юрий Башмет.

Кроме того, посетитель мероприятия Матвей Семагин заявил, что война не обошла стороной ни одну семью. Он уточнил, что его родственник Николай Анатольевич Семагин воевал в годы ВОВ и вернулся в Москву с Победой. Матвей подчеркнул, что гордится своим предком.

Также все посетители парка Победы могли получить репринт выпуска газеты «Известия» от 9 мая 1945 года. По словам одного из посетителей парка Дениса, физический вариант газеты приносит гораздо больше эмоций, чем электронные версии.

«Всегда чтим, приходит. Так как мы не знаем где могилы наших прадедов, мы всегда приходим к вечному огню, возлагаем цветы», — сказала посетительницы парка Победы Анна.

Последний удар: как советские войска брали Берлин
80 лет назад началась финальная битва Второй мировой в Европе

Посетители музея Победы в Москве 9 мая получили копию газеты «Известия» от 9 мая 1945 года. На первой полосе газеты опубликован текст акта о безоговорочной капитуляции Германии и указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025