Посвященный годовщине Победы концерт прошел в московском парке «Зарядье»

Концерт, посвященный 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне ВОВ), прошел в московском парке «Зарядье». Кадры с мероприятия публикуют «Известия».

«Последние годы, наверное, я его отмечаю тем, что учувствую в подобных мероприятиях», — заявил советский и российский актер театра, кино и телевидения Сергей Гармаш.

Он добавил, что такие праздники необходимо отмечать «внутри себя», поскольку он «чувствуется везде». По его словам, человек чувствует День Победы, не смотря при этом на дату в календаре и сообщения прессы.

«Победа — это такое же наше достояние как Чайковский и Пушкин, и поэтому отобрать никто у нас это не сумеет никогда», — сообщил российский альтист, дирижер и народный артист СССР Юрий Башмет.

Кроме того, посетитель мероприятия Матвей Семагин заявил, что война не обошла стороной ни одну семью. Он уточнил, что его родственник Николай Анатольевич Семагин воевал в годы ВОВ и вернулся в Москву с Победой. Матвей подчеркнул, что гордится своим предком.

Также все посетители парка Победы могли получить репринт выпуска газеты «Известия» от 9 мая 1945 года. По словам одного из посетителей парка Дениса, физический вариант газеты приносит гораздо больше эмоций, чем электронные версии.

«Всегда чтим, приходит. Так как мы не знаем где могилы наших прадедов, мы всегда приходим к вечному огню, возлагаем цветы», — сказала посетительницы парка Победы Анна.

Посетители музея Победы в Москве 9 мая получили копию газеты «Известия» от 9 мая 1945 года. На первой полосе газеты опубликован текст акта о безоговорочной капитуляции Германии и указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы.