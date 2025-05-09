В Швейцарии утвердили мировое соглашение оператора «Северный поток – 2»

Суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG и его кредиторами, сообщили в пресс-службе суда.

«Решение о мировом соглашении может быть обжаловано в апелляционном порядке в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом», — говорится в сообщении.

Поскольку решение от 9 мая 2025 года еще не вступило в силу, кантональный суд Цуга не предоставляет никакой дополнительной информации о процедуре моратория на реструктуризацию задолженности Nord Stream 2 AG.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сам факт заключения мирового соглашения — это шаг в правильном направлении восстановления работы газопровода в обозримом будущем и подтверждение наличия у заинтересованных сторон взаимопонимания, как этого достичь.

В прошлом году «Газпром» разорвал контракты с энергетическими гигантами Европы, отношения с которыми выстраивал долгие годы. Поскольку «Газпром» прервал поставки газа в ЕС по «Северному потоку» из-за подрыва последнего два года назад, германская Uniper и австрийская OMV в 2023 году подали в суд. Немецкой компании удалось отсудить у российской монополии €13 млрд, австрийской — €230 млн. Кроме того, «Газпром» продолжает судиться с другими европейскими компаниями, например, итальянской Eni и немецкой RWE.

«Российская сторона эти претензии не признает, так как они были предъявлены без нормального арбитража с представительством интересов всех сторон», — отмечает Алексей Гривач.

По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, на сегодняшний момент объем судебных претензий к «Газпрому» составляет не менее €15 млрд.

«Необходимо урегулировать все судебные претензии. И выдать разрешение на эксплуатацию «Северного потока – 2», — назвал эксперт возможные условия для восстановления экспорта российского газа в Европу.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов также считает оптимальным для всех вариант восстановления «Северного потока».

В марте 2022 года Nord Stream 2 AG начал процедуру банкротства из-за санкций США и отказа в сертификации газопровода «Северный поток – 2». Административным управляющим назначили компанию Transliq AG. Швейцарский суд предоставил оператору временный мораторий на выплаты кредиторам, который неоднократно продлевался. С 10 января 2023 года вступил в силу окончательный мораторий, максимальный срок которого составляет 24 месяца. После его истечения должна быть произведена реструктуризация долга или ликвидация актива. 9 января 2025-го суд «в виде исключения» продлил этот срок до 9 мая.

«Северный поток» и «Северный поток – 2» проходят из России в Германию по дну Балтийского моря. В сентябре 2022 года три из четырех ниток газопроводов были повреждены в результате взрывов. В тот момент прокачка по «Северному потоку» была остановлена для ремонтных работ, «Северный поток – 2» не ввели в эксплуатацию из-за приостановки сертификации Германией.