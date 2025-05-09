Во Франции заявили о необходимости присутствия республики на параде Победы в Москве
Представителям Франции необходимо было присутствовать на параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом 9 мая заявил лидер партии «Вставай. Франция» Николя Дюпон-Эньян.
«Сегодня место Франции — в Москве. Из исторической честности и уважения ко всем жертвам нацистского варварства 8 и 9 мая должны были отмечаться вместе всеми союзниками — французами, русскими, американцами и британцами — как в Париже, так и в Москве», — написал он в социальной сети X.
При этом политик пожаловался, что Париж совершает одну из крупных геополитических ошибок, допуская сближение России с Китаем.
На Красной площади в Москве 9 мая прошел парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие свыше 11 тыс. военнослужащих, среди них — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.