Парад Победы в Севастополе

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WP назвала провалом Запада присутствие мировых лидеров на параде Победы в Москве
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Путин поблагодарил иностранных гостей за визит в Москву на День Победы
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Путин отметил работу с президентом Бразилии по укреплению отношений двух стран
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Песков назвал приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы актом героизма
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Путин в День Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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Зрители приветствовали Путина аплодисментами и скандировали «Россия» на параде Победы
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ВСУ за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через госграницу России
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Песков назвал общение Путина с военными КНДР признанием их героических заслуг
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Мерц и Трамп договорились сотрудничать для завершения конфликта на Украине
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Путин указал на возрастающую ответственность за сохранение правды о Победе в ВОВ
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В посольстве РФ в США прошли акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти»
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Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы
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Белоусов заявил о самоотверженной борьбе военных РФ с неонацистами в ходе СВО
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В ЕС возмутились приездом Фицо в Москву на 80-летие Победы
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Донецкий железнодорожный вокзал впервые с 2014 года начал принимать поезда
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Кандидат в президенты Румынии потребовал компенсаций от Украины
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Тысячи людей в Берлине приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы

Парад Победы в Севастополе

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