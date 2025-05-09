В Испании отметили наличие у РФ многочисленных союзников после парада Победы в Москве
Парад Победы, который прошел в Москве, продемонстрировал, что у президента России Владимир Путин много союзников. Об этом 9 мая заявила испанская газета El País.
К президенту России на празднование Победы присоединились почти три десятка лидеров, среди которых лидеры Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Венесуэлы Николас Мадуро, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и многие другие. Как уточняет издание, на мероприятие несмотря на недовольство Брюсселя и Киева также приехал президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Как отметила «Газета.Ru», парад Победы стал демонстрацией силы. Ведь в рамках него также выступили войска из ряда дружественных для РФ государств.
На Красной площади ранее завершился парад Победы в ВОВ. Участие в нем приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.