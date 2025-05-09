Войска беспилотных систем впервые приняли участие в параде Победы

Колонна войск беспилотных систем впервые прошла по Красной площади в Москве в ходе парада Победы 9 мая.

Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и поражающих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», «ZALA», «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Карпия» и «Герань».

Командует колонной старший лейтенант Григорий Теплых. На параде также объявили, что все беспилотники нашли широкое и эффективное применение в зоне специальной военной операции (СВО).

В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Парад в честь 80-летия Победы в ВОВ принял министр обороны РФ Андрей Белоусов. В параде на Красной площади участвуют более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Присутствующих на мероприятии поздравил президент России Владимир Путин.