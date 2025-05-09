Расчет участников СВО прошел по Красной площади в ходе парада Победы

Расчет участников специальной военной операции (СВО) прошел по Красной площади 9 мая в ходе военного парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Под знаменами боевых частей проходят парадные расчеты участников специальной военной операции. В парадном строю — 20 Героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач», — объявили на параде.

Возглавляют парадные расчеты Герои Российской Федерации подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.

Бойцы пронесли знамена группировок войск, участвующих в спецоперации, и военных округов.

В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Парад в честь 80-летия Победы в ВОВ принял министр обороны РФ Андрей Белоусов. В параде на Красной площади участвуют более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Присутствующих на мероприятии поздравил президент России Владимир Путин.