Путин поздравил участников парада на Красной площади с 80-летием Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин поздравил участников парада на Красной площади с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

«Сегодня всех нас объединяет чувство радости и скорби, гордости и благодарности», — отметил российский лидер.

Наши прадеды спасли Отечество и завещали нам твердо отстаивать свои интересы, защищать культуру и традиционные ценности, указал президент. Он отметил, что Россия преклоняется перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества.

День Победы является главным праздником для народа России, констатировал Путин.

Парад в честь 80-летия Победы в ВОВ принял министр обороны РФ Андрей Белоусов. Глава Минобороны въехал на Красную площадь на открытом представительском автомобиле. Командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе парадных расчетов в этом году — участники специальной военной операции.

В этом году на парад в столице приехали 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. Участие в параде принимают более 11 тыс. военнослужащих на Красной площади, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации.